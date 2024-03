Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat miercuri ca Programul „Rabla pentru sobe” este in linie dreapta și se spera ca va fi deschis in aceasta primavara. Declarația a venit la finalul ședinței de Guvern, unde Fechet a evidențiat progresele facute in implementarea acestui program.…

- Programul „Rabla pentru sobe” este in linie dreapta si speram sa-l deschidem in aceasta primavara, a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, potrivit Agerpres.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat ce bugete au fost alocate in acest an pentru programele Rabla si Casa Verde Fotovoltaice. Potrivit ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, programul Rabla va fi demarat oficial in primavara acestui an cu un buget record de 1 miliard de lei.…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat astazi, 02 februarie 2024, o noua lista cu aproximativ 10.000 de dosare acceptate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice. „Sunt deja peste 19.000 de viitori prosumatori care au primit aprobarea de a instala panouri fotovoltaice. Interesul pentru…

- Mircea Fechet, ministrul Mediului , Apelor și Padurilor a anunțat lansarea in consultare publica a ghidului de finanțare pentru o noua schema de finanțare prin care se dorește inlocuirea sobelor vechi, puțin eficiente, un fel de program „Rabla” pentru sobe. Ca informații principale, programul privind…

- Bugetul propus pentru programul-pilot ”Rabla pentru sobe” se ridica la valoarea de 500 de milioane de lei, iar finantarea se acorda pentru dispozitivele cu randament de minimum 80% si emisii mici de poluanti, a anuntat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea…

- Programul ” Casa Verde Fotovoltaice ” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Asa cum…

- Veste buna pentru romanii care au sobe vechi. Ministerul Mediului anunta programul "Rabla pentru sobe". Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, sustine, miercuri, o conferinta de presa in cadrul careia va prezenta detalii despre lansarea unui nou program...