Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia sustine demersurile Romaniei de adaptare a statutului de protectie a ursului la nivelul Uniunii Europene (UE), a declarat Filip Kuffa, secretar de stat in Ministerul Mediului slovac, dupa sedinta de miercuri a guvernului de la Bratislava, transmite TASR. Romania doreste sa prezinte la reuniunea…

- Operatorii economici din Romania care activeaza in conformitate cu legislatia nationala in domeniul reciclarii deseurilor pot primi pana la 8,4 milioane de euro pentru construirea unei fabrici de reciclare, a anuntat marti ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet"Trebuie sa stim ca producem…

- "Organizatiile neguvernamentale s-au implicat in mod activ in ultimii ani in cresterea rezilientei Romaniei in fata unor provocari multiple sociale, economice, sanitare sau de mediu", arata Administratia Prezidentiala.Evenimentul, la care va fi prezent si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea…

- "Organizatiile neguvernamentale s-au implicat in mod activ in ultimii ani in cresterea rezilientei Romaniei in fata unor provocari multiple sociale, economice, sanitare sau de mediu", arata Administratia Prezidentiala.Evenimentul, la care va fi prezent si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea…

- Centrul RetuRO de la Giarmata are o suprafața de aproximativ 4.400 de metri patrați și este dotat cu echipamente avansate de procesare a ambalajelor. Odata cu operaționalizarea acestui centru, RetuRO adauga pe lista noi oportunitați de locuri de munca verzi, prin cei 32 de angajați care lucreaza in…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat astazi, 02 februarie 2024, o noua lista cu aproximativ 10.000 de dosare acceptate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice. „Sunt deja peste 19.000 de viitori prosumatori care au primit aprobarea de a instala panouri fotovoltaice. Interesul pentru…

- Programul ,,Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, conform Agerpres. “Asa cum am mai spus-o si in…

- Programul ” Casa Verde Fotovoltaice ” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Asa cum…