- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, și comisarul european pentru locuri de munca și drepturi sociale, Nicolas Schmit, au vizitat Uzina Dacia din Mioveni, județul Argeș. In cadrul vizitei, cei doi oficiali s-au intalnit cu Jean Andre Barbosa, vicepreședinte pentru afaceri…

- Zilele acestea, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a efectuat o vizita in Spania. Acolo s-a intalnit cu romanii care muncesc in aceasta țara. S-a declarat foarte mandra de statutul pe care romanii și l-au caștigat in Regatul Spaniei. „M-am simțit tare bine in mijlocul…

- Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu da asigurari ca pensiile aferente lunii mai se platesc inainte de Paște. Acest lucru a devenit posibil in contextul in care, la solicitarea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a inițiat un proiect de Hotarare de Guvern și un…

- Simona Bucura-Oprescu: Numai o piața a muncii puternica poate sa ne aduca veniturile necesare pe care ulterior sa le repartizam in salarii și pensii Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a efectuat o vizita de lucru in Sibiu, care a inclus vizite inopinate și discuții cu…

- Peste 16.000 de persoane au fost angajate ca urmare a programelor de #ucenicie desfașurate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocupare a Forței de Munca. Programele de ucenicie permit angajatorilor sa-și asigure forța de #munca pregatita și adaptata propriei culturi organizaționale. In plus, angajatorii…

- Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu aduce o serie de precizari cu privire la supraimpozitarea pensiilor in Romania. Simona Bucura-Oprescu spune ca a existat un proiect de supraimpozitare a pensiilor la propunerea unor senatori, insa Ministerul Muncii s-a opus. „Pensiile sunt supuse aceleasi impozitari.…

- Ministerul Muncii a simplificat procedura de efectuare a stagiului pentru absolvenții de invațamant superior, care nu mai presupune trecerea stagiarului printr-o comisie de evaluare Guvernul a aprobat, joi, modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013…

- In ședința de astazi a Guvernului au fost aprobate Normele de Aplicare pentru Legea nr. 360/2023. Astfel se va putea incepe efectiv recalcularea tuturor pensiilor din Romania. Acest instrument legislativ fac parte din proiectul amplu asumat de Guvernul Romaniei de a recalcula toate pensiile din sistemul…