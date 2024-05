Cooperarea in domeniul economiei sociale, in domeniul ocuparii și Inspecției Muncii, acordarea dublei cetațenii pentru romanii din Spania. Acestea au fost principalele teme discutate, joi, la Madrid de ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, cu vicepremierul si ministrul Muncii si Economiei Sociale din Spania, Yolanda Diaz Perez. „Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a avut […] The post Ministrul Bucura-Oprescu și omologul spaniol, in dialog despre dubla cetațenie pentru romanii din Spania appeared first on Puterea.ro .