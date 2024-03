Noul parc deschis sambata in municipiul Brasov, cunoscut sub numele „La Iepure”, amenajat recent cu peste 1 milion de euro, are nevoie de reparatii, fapt recunoscut de Primarie, care da asigurari ca toate deficientele vor fi imputate constructorului. Subiectul a fost ridicat de subprefectul Lucian Patrascu (PSD) . Acesta a criticat capacitatea conducerii Primariei Brasov de a superviza receptia proiectelor finantate din fonduri publice si a cerut ca cei responsabili „sa raspunda”. Reactia subprefectului a venit dupa ce in mediul online au aparut imagini cu deficiente la locurile de joaca pentru…