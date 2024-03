4.000 de deținuți au evadat în Haiti. A fost declanșată starea de urgență! Haiti se confrunta cu o criza majora dupa ce aproximativ 4.000 de deținuți au reușit sa evadeze din cel mai mare penitenciar al țarii, situat in capitala Port-au-Prince. Guvernul din Haiti a fost forțat sa declare stare de urgența naționala. Evadarea a starnit ingrijorari nu doar in randul autoritaților, dar și in comunitațile locale și la nivel internațional. Penitenciarul, cunoscut sub numele de inchisoarea National, reprezenta un simbol al autoritații statului in materie de justiție penala și securitate. Incidentul a pus in lumina vulnerabilitațile sistemului penitenciar din Haiti, un sistem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cel putin zece persoane au murit in timpul evadarii a mii de detinuti de la Penitenciarul National din Port-au-Prince, in Haiti, in noaptea de sambata spre duminica, potrivit unui jurnalist AFP si a unui ONG. Reuters noteaza ca in tara s-a declarat stare de urgenta.

