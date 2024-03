In universul sportiv romanesc, unde ecourile cazului Halep inca nu s-au stins, apare o noua controversa. Cosmin Matei, fotbalist la Sepsi, a fost testat pozitiv pentru o substanța interzisa, provocand consternare in randul iubitorilor sportului rege. O nou caz de dopaj? Cosmin Matei, in varsta de 32 de ani, se confrunta cu acuzații de dopaj dupa ce a fost depistat pozitiv la o substanța cu efect stimulant, 5-metilhexan-2-amina. Aceasta substanța este cunoscuta pentru efectele sale de imbunatațire a vitezei și tonusului muscular. Incidentul a avut loc dupa meciul cu Universitatea Craiova din 4…