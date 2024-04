Stiri pe aceeasi tema

- In universul sportiv romanesc, unde ecourile cazului Halep inca nu s-au stins, apare o noua controversa. Cosmin Matei, fotbalist la Sepsi, a fost testat pozitiv pentru o substanța interzisa, provocand consternare in randul iubitorilor sportului rege. O nou caz de dopaj? Cosmin Matei, in varsta de 32…

- FCSB - Sepsi 2-1. Patronul covasnenilor, Laszlo Dioszegi, a oferit prima reacție dupa partida de pe Arena Naționala. FCSB s-a impus cu 2-1, iar conducatorul și-a criticat echipa pentru jocul prestat. Dioszegi nu a fost mulțumit deloc de jocul echipei sale, in ciuda faptului ca Sepsi a egalat la București…

- Gustul tentației, mirosul corupției, faima, ambiție și tradare. Acesta este Chicago, musicalul. Despre noua versiune din Romania, dezvalue la Adevarul Live, George Costin, regizor și producator

- Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi, a batut palma cu neamțul Bernd Storck pentru prelungirea contractului scadent in vara. Cu Bernd Storck pe banca din decembrie 2023, Sepsi s-a redresat dupa declinul inregistrat toamna trecuta și a prins play-off-ul. Astfel ca patronul Laszlo Dioszegi l-a abordat…

- Inaintea meciului cu FCSB, Laszlo Dioszegi, patronul de la Sepsi, a anunțat ce prime vor avea jucatorii covasnenilor pentru meciurile din play-off. FCSB - Sepsi se joaca duminica, ora 21:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. Patronul de la Sepsi a anunțat…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, s-a aratat deranjat de modul in care CFR Cluj și Rapid au tratat „afacerea Petrila. Azi, dupa cum a dezvaluit GSP.ro, Rapid a definitivat transferul extremei Claudiu Petrila (23 de ani). Giuleștenii au platit 500.000 de euro in vara, pentru a-l imprumuta, iar acum…

- Astazi, la ora 9 dimineața, Ministrul Agriculturii se va intalni cu reprezentanții protestatarilor din randul fermierilor și transportatorilor, la sediul Ministerului Agriculturii. Aceasta reprezinta a 9-a zi consecutiva de proteste pentru fermieri și transportatori, care au adus nemulțumiri și provocari…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a povestit intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor ca viseaza in continuare sa-l aduca pe Loți Boloni in orice funcție la gruparea covasneana. Totodata, șeful clubului din Sfantu Gheorghe a dezvaluit cu umor ce fel de fotbalist a fost el insuși. Sepsi s-a revigorat…