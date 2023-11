Boeing a inregistrat 295 de comenzi de avioane in comparatie cu cele 86 de comenzi ale Airbus, in ziua a patra a celui mai mare eveniment de aviatie din Orientul Mijlociu, potrivit actualizarilor companiei si analizelor expertilor din industrie. Producatorul francez s-a confruntat cu preocuparile exprimate public de catre posibilii clienti cu privire la costul si performanta motoarelor Rolls-Royce. Boeing a inceput prima zi a evenimentului cu o comanda masiva de 95 de avioane 777 cu corp larg de de la transportatorul emblematic din Dubai, Emirates Airline, in valoare de 52 de miliarde de dolari,…