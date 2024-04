Biroul Electoral Central precizează ce alegători nu pot vota la locale Biroul Electoral Central a comunicat, marți, ca la alegerile locale din 9 iunie nu vor putea vota alegatorii care au domiciliul in afara granițelor și care și-au stabilit reședința in Romania incepand cu 11 aprilie 2024. Timp expirat pentru unii Potrivit Biroului Electoral Central (BEC) „alegatorul cu domiciliul in strainatate care si-a stabilit resedinta in tara anterior datei de 11 aprilie 2024 si nu este inscris in lista electorala permanenta (…) si care se prezinta la vot la sectia de votare la care este arondata strada unde isi are resedinta, acesta isi va putea exercita dreptul de vot la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a adoptat, marti, o hotarare care prevede ca alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din acest an. Potrivit…

- Biroul Electoral Central a adoptat marti o hotarare care prevede ca alegatorii cu domiciliul in strainatate care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024 nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din acest an.

- Biroul Electoral Central a adoptat, marti, o hotarare care prevede ca alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din acest an.

- Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, marti, o hotarare care prevede ca alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din acest an,…

- Astfel, pe 12 martie incepe perioada electorala, iar in termen de 5 zile, cel mai tarziu la data de 16 martie 2024, vor fi desemnati judecatorii din Biroul Electoral Central (BEC).Cel mai tarziu pana pe data de 10 aprilie 2024, ora 24, vor fi depuse si inregistrate candidaturile la alegerile pentru…

- V.Stoica Pe 8 Martie, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul…

- Astfel, pe 12 martie incepe perioada electorala, iar in termen de 5 zile, cel mai tarziu la data de 16 martie 2024, vor fi desemnati judecatorii din Biroul Electoral Central (BEC).Cel mai tarziu pana pe data de 10 aprilie 2024, ora 24, vor fi depuse si inregistrate candidaturile la alegerile pentru…

- Conform Ordonanței de urgenta aprobata de Guvern, alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European și pentru autoritațile administrației publice locale vor avea loc intr-o singura zi (9 iunie 2024), in sectii de vot comune, astfel ca la nivel national va exista un singur Biroul Electoral…