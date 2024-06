Start vot. Câte persoane au votat de la prima oră Start vot Aproape 19 milioane de romani cu drept de vot sunt asteptati astazi sa-si aleaga primarii, presedintii de CJ, consilierii judeteni si locali dintre cei peste 207.000 de candidati inscrisi in cursa electorala, transmite News.ro . 18.978.908 de cetateni cu drept de vot sunt asteptati duminica la cele 18.955 de sectii de votare organizate in Romania pentru alegerile locale. Pana la ora 8:00 au votat 362.012 alegatori, adica puțin peste 2%, potrivit datelor furnizate in timp real de Autoritatea Electorala Permanenta, transmite Agerpres. In mediul urban au votat 156.305 alegatori, iar in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

