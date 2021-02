Fondatorul Microsoft Bill Gates intentioneaza sa investeasca 2 miliarde de dolari in proiecte si start-up-uri in urmatorii cinci ani pentru a preveni schimbarile climatice, relateaza dpa. Inovatiile sunt necesare pentru a preveni un dezastru climatic, a afirmat Bill Gates in declaratii publicate luni in cotidianul de afaceri german Handelsblatt. Acest lucru nu este imposibil, insa va fi foarte dificil, a adaugat el. Gates a cerut, de asemenea, o crestere de cinci ori a investitiilor guvernamentale in cercetarea energiei curate si a altor inovatii climatice din intreaga lume in urmatorul deceniu.…