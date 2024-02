Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american, unde democratii au majoritatea, a adoptat marți proiectul de lege care prevede ajutor militar 95 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, dar legea trebuie sa fie votata si de Camera Reprezentanților, controlata de republicani, iar soarta ei este neclara in prezent, relateaza…

- India este pe punctul de a finaliza primul sau acord de liber schimb, conform caruia un mic grup de tari europene ar urma sa investeasca pina la 100 de miliarde de dolari pe parcursul a 15 ani, in schimbul unui acces comercial mai usor pe cea mai populata tara din lume. Asociatia Europeana a Liberului…

- Guvernul american a aprobat joi vanzarea de drone militare catre India in valoare de patru miliarde de dolari, intr-un moment in care cele doua tari depun eforturi pentru a-si consolida cooperarea, inclusiv cea militara, relateaza AFP.Vanzarea a 31 de drone ultra-sofisticate de tip MQ-9B Sky Guardians…

- Studiu Deloitte Cheltuielile companiilor cu inteligența artificiala generativa (Gen AI) vor crește in 2024 cu 30%, de la aproximativ 16 miliarde de dolari in 2023, potrivit celei mai recente ediții a raportului Deloitte Technology, Media and Telecommunications (TMT) Predictions, și mai multe companii…

- Furtunile extreme și alte dezastre naturale au provocat in 2023 pierderi de 250 miliarde de dolari. Mai puțin de jumatate din aceasta suma a fost acoperita de asiguratori. Anul 2024 se anunța la fel de dezastruos din punct de vedere climatic.

- Apple se bazeaza pe India ca urmatorul mare motor al cresterii sale, deoarece gigantul tehnologic american incearca sa isi diversifice o parte de productie in afara Chinei. Pegatron vrea sa deschida a doua sa fabrica in India, unde Tata Group a inceput anul trecut sa asambleze iPhone-uri. Tata Electronics,…

- Un producator chinez de automobile electrice a atras o investitie de 2,2 miliarde de dolari de la vehiculul de investitii din Abu DhabiProducatorul chinez de vehicule electrice Nio a semnat un acord pentru o investitie de 2,2 miliarde de dolari de la CYVN Holdings, un vehicul de investitii cu sediul…

- Viktor Orban se vrea șeic! Guvernul va construi un cartier de zgarie-nori ca-n DubaiGuvernul ungar a anuntat luni ca intentioneaza sa investeasca sase miliarde de euro, in principal finantare din strainatate, pentru a construi un cartier de zgarie nori similar cu Dubaiul in jurul unei gari abandonate…