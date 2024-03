Marele plan al giganților tehnologiei. Unde pompează miliarde de dolari Afaceriștii din domeniul tehnologiei nu prea fac achiziții in aceste zile, in special din cauza unui mediu de reglementare nefavorabil. Dar gasesc alte modalitați de a cheltui miliarde de dolari pentru urmatorul “big thing”: startup-urile IA. Amazon a anunțat deja o investiție de 2,75 de miliarde de dolari in startup-ul de inteligența artificiala Anthropic. Potrivit […] The post Marele plan al giganților tehnologiei. Unde pompeaza miliarde de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Indiei a aprobat investitii de 15,2 miliarde de dolari in fabrici unde produc semiconductori, inclusiv o propunere a Tata Group de a construi prima mare facilitate a tarii de producere a cipurilor, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Cabinetul premierului Narendra Modi a aprobat planul…

- Jeff Bezos, al treilea cel mai bogat om de pe planeta cu o avere de peste 190 miliarde dolari, a vandut un pachet urias de actiuni Amazon pentru 8,5 miliarde de dolari, anunta Ziarul Financiar. Jeff Bezos a vandut un pachet de actiuni Amazon pentru 8,5 miliarde de dolari Jeff Bezos, fondatorul gigantului…

- Jeff Bezos nu a asteptat prea mult pentru a profita de pe urma cresterii semnificative a actiunilor Amazon.com Inc de la inceputul anului. La mai putin de doua saptamini dupa ce a dat publicitatii planul de a vinde 50 milioane de actiuni ale companiei pe care a infiintat-o, Bezos a renuntat la 24 milioane…

- Nvidia a depașit luni pentru scurt timp Amazon in ceea ce privește capitalizarea bursiera, in condițiile in care euforia din jurul inteligenței artificiale a catapultat producatorul de cipuri pe locul al patrulea in topul celor mai valoroase companii americane, scrie Reuters.La un nivel-record de 734,96…

- Jeff Bezos a vandut in cursul saptamanii trecute aproximativ 12 milioane de actiuni ale companiei Amazon.com, pe care a fondat-o, pentru suma de circa doua miliarde de dolari. Potrivit unei declaratii depuse la autoritatile de reglementare ale pietei financiare americane, vanzarea a avut loc miercuri…

- Vanzarea a avut loc miercuri si joi, au aratat documentele depuse de companie. Saptamana trecuta, Amazon a spus ca Bezos va vinde pana la 50 de milioane de actiuni ale companiei. Planul de vanzare, care se supune anumitor conditii, a fost adoptat pe 8 noiembrie 2023 si ar urma sa fie finalizat pana…

- Vanzarea de actiuni reprezinta aproximativ 25% din participatia detinuta de MacKenzie Scott in gigantul comertului electronic si avea o valoare de 10,4 miliarde de dolari la pretul de inchidere de vineri al actiunilor Amazon, potrivit datelor unui document depus la autoritatile de reglementare a bursei.…

- Achizitia producatorului de aspiratoare iRobot de catre Amazon,in valoare de 1,4 miliarde de dolari, va fi blocata de autoritatile de reglementare antitrust din UE, au declarat trei persoane familiarizate cu chestiunea, in timp ce autoritatile intaresc controlul asupra acordurilor convenite de companiile…