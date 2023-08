Bilete pentru Farul Duminica, de la ora 18.15, Petrolul va primi vizita campioanei en-titre Farul Constanța, intr-un meci contand pentru etapa a patra a Superligii. Biletele pentru confruntarea cu Farul sunt disponibile on-line, pe www.entertix.ro (aici) și la casa de bilete a stadionului, ce va fi deschisa dupa urmatorul program: Joi: orele 14.00 – 19.00; Vineri: orele 10.00 – 15.00; Sambata: 0rele 10.00 – 18.00; Duminica: orele 10.00 – 18.15; Preturile biletelor sunt urmatoarele: Peluze: 15 lei Tribuna 2: 35 lei Tribuna 1: 45 lei Tribuna 0: 60 lei. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

