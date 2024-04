Are şi play-out –ul derbiurile sale

Etapa a 5-a din play-out propune un duel de gala pe “Ilie Oana”, fața in fața urmand sa se afle doua dintre cele mai titrate echipe ale provinciei, Petrolul și UTA Arad, caștigatoare, impreuna, a zece titluri naționale. Cele doua echipe sunt in partea superioara a clasamentului, avand șanse la caștigarea play-out-ului, dar, cu 5 runde inainte de final, nu se poate spune ca sunt scapate, 100%, nici de emoțiile barajului.. Partida se va disputa luni, 22 aprilie, de la ora 19.00, iar biletele sunt disponibile on line, pe www.iabilet.ro. De asemenea, tichetele vor putea fi procurate și de la casa…