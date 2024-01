Revenire pe „Ilie Oană“ Sambata, 3 februarie, Petrolul se intoarce pe „Ilie Oana”, pentru partida de campionat cu CFR Cluj, contand pentru runda cu numarul 24 din Superliga. Intalnirea va incepe la ora 17.00, iar biletele pentru acest meci pot fi procurate atat on-line, de pe www.iabilet.ro, cat și de la casa stadionului, programul de funcționare al acesteia urmand sa fie comunicat ulterior. Prețurile tichetelor vor fi urmatoarele: – Peluze: 15 lei; – Tribuna II: 35 lei; – Tribuna I: 45 lei; – Tribuna 0: 60 lei; – Loja: 300 lei. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

