Stiri pe aceeasi tema

- China a inregistrat 103 contaminari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, au anuntat luni autoritatile sanitare, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Comisia Nationala chineza a Sanatatii precizeaza intr-un comunicat ca a inregistrat 85 de contaminari locale cu noul coronavirus - dintre…

- Ultimul bilanț al epidemiei de coronavirus arata ca Bucureștiul a raportat din nou cele mai multe cazuri noi de coronavirus, respectiv 940, fiind urmat de Cluj, cu peste 400 de infectari in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore, in București au fost raportate 940 de cazuri de COVID-19. Pe locul…

- China a inregistrat joi 63 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un record dupa luna iulie, pe fondul unui focar de coronavirus izbucnit in regiunea limitrofa a Beijingului, pe care autoritatile incearca sa-l controleze, relateaza joi AFP. Tara, in care noul coronavirus a aparut pentru prima…

- Franta a inregistrat 3.093 de noi cazuri de coronavirus si 146 de decese in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters potrivit news.ro. Numarul de cazuri este in scadere mare, dupa cele 20.262 anuntate vineri. Insa numarul persoanelor spitalizate a crescut cu 85 si a ajuns la 24,477.…

- De la debutul pandemiei și pana in prezent in Italia au fost inregistrate peste 60.000 de decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. Chiar daca a fost un prag critic al deceselor, Italia se afla pe un trend descendent din punct de vedere al epidemiei. Duminica au fost inregistrate 564 de…

- Record absolut de cazuri noi de coronavirus in Italia. In ultimele 24 de ore, in Peninsula au fost inregistrate 34.505 de infectari și 445 decese, conform Mediafax.Vechiul record al Italiei data din 31 octombrie, cand au fost inregistrate 31.758 de noi contaminari zilnice cu COVID-19.Fața de miercuri,…

- Cu doar patru zile inainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii a fost atins un nou record al numarului de infectari cu noul coronavirus. Recordul consta in 88.521 de noi cazuri confirmate, acesta fiind cel mai mare numar de contaminari de la inceputul pandemiei, conform CNN . De…

- Germania a raportat o creștere alarmanta a numarului de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Țara a atins un varf critic de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore, Germania a raportat 7.334 de persoane infectate cu Covid-19, conform CNN. Cu o zi in urma țara raportase cu 700 de cazuri mai…