Big Brother te veghează? Aplicaţia Signal îţi ascunde numărul! Signal, aplicația de mesagerie criptata cunoscuta pentru angajamentul sau fața de confidențialitate și securitate, a anunțat lansarea unei funcții revoluționare, menita sa imbunatațeasca și mai mult protecția datelor personale ale utilizatorilor sai. Aceasta functie le permite utilizatorilor sa se conecteze și sa comunice fara a fi nevoiți sa-și dezvaluie numarul de telefon, o schimbare majora fața de abordarea tradiționala a aplicațiilor de mesagerie. Pentru a crea un nume de utilizator, deschideți Signal și accesați Setari Profil Nume de utilizator. Alegeți un nume unic și usor de memorat, apoi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

