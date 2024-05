Stiri pe aceeasi tema

- Trei turisti polonezi au ramas blocati in zapada pe Valea Cerbului, o echipa de salvatori montani plecand pe munte pentru a-i recupera. Citește și: Pitești. Accident langa ZOO O echipa formata din doi salvatori montani a plecat catre ei de la Baza Salvamont Baba Mare, iar interventia de recuperare…

- O echipa de salvatori montani a plecat pe munte pentru a recupera trei turisti polonezi care au ramas blocati in zapada pe Valea Cerbului. Turistii straini au ramas blocati in zapada la coborarea de la Varful Omu, pe Valea Cerbului, potrivit datelor postate pe Facebook de Salvamont Prahova. Doi salvatori…

- Meteorologii au masurat luni cele mai mari straturi de zapada la statiile din Carpatii Meridionali, 85 de centimetri la Varfu Omu si 78 de centimetri la Balea Lac, informeaza Buletinul nivometeorologic conform Agerpres. In judetul Sibiu cel mai mare strat de zapada se inregistreaza la peste 2.000 de…

- In urma unui apel la SNUAU 112, sambata, 6 aprilie dupa-amiaza, un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Gilau a fost anuntat de catre dispeceratul unitatii cu privire la faptul ca trei persoane au ramas blocate cu autoturismul in zapada, pe un drum forestier de pe raza localitatii Maguri-Racatau,…

- 7 turiști ramași blocați cu mașinile in zapada pe un drum forestier de pe raza localitații Maguri-Racatau, in zona cunoscuta sub numele „Steaua” au fost ajutați de jandarmii clujeni sa ajunga in siguranța.

- Salvamontiștii sibieni intervin miercuri pentru recuperarea a cinci turiști care au ramas blocați in telecabina de la Balea Lac, dupa ce pilonul 2 s-a oprit deasupra Cascadei de la Valea Balii. Salvamont Sibiu a fost solicitat sa intervina pentru preluarea a cinci turiști care au ramas blocați in…

- In apropierea orașului englez Leicester, un fan al ucenicului vrajitor Harry Potter a declanșat o operațiune a forțelor de securitate. Un barbat „cu un cuțit mare” a aparut in holul unui hotel. Aceasta viziune alarmanta a provocat o operațiune a poliției in comunitatea engleza Enderby, langa Leicester.…

- UPDATE"In acest moment dupa mai bine de 6 ore si jumatate de urcat salvatorii montani au ajuns la cetatenii ucrainieni. Salvamontistii au cu ei hrana, batoane proteice si apa. Va urma coborarea pana in locul in care este pozitionata masina de interventie", au informat, luni dimineata, reprezentantii…