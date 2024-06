Producatorii romani de mobila și imbracaminte sunt foarte apreciați și cautați in Statele Unite ale Americii, ceea ce reflecta un potențial semnificativ de creștere pentru produsele romanești pe una dintre cele mai dinamice piețe de consum, afirma consulul general al Romaniei la New York, Mihaela-Simona Florea. „Exista foarte mare potential in zona de nord-est a […] The post Produsele romanești, la mare cautare pe piața americana. Antreprenorii romani au dat lovitura chiar la New York appeared first on Puterea.ro .