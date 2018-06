Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar suficient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane,…

- Decizia Curții Constituționale prin care președintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la șefia DNA ar putea provoca un val de plecari din instituția de forța. Primul care deschide seria dezertarilor este celebrul procuror Jean Nicolae Uncheșelu, spaima PSD. Venit…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru cele 400 de autobuze, anunța Zf.ro. Pana la finalul acestui an vor fi aduse in Bucuresti primele 100, iar pana la sfarsitul anului 2019, vor ajunge si celelalte 300 de unitati. “Una dintre principalele masuri pentru deblocarea…

- Taximetristii din Capitala vor sa iși faca singuri dreptate și protesteaza din nou. De aceasta data, protestul are loc, marți, la Gara de Nord, anunța Antena 3. Taximetriștii vor sa-i alunge din zona Garii de Nord pe cei care fac piraterie si nu folosesc aparatul de taxat in timpul curselor. In aceste…

- Comentatorul-legenda al Romaniei, Cristian Țopescu, a incetat, marți, din viața, dupa o indelungata suferința, la Spitalul Elias din Capitala. El avea 81 de ani. The post A murit Cristian Țopescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- In aceasta vara, Piața Constituției din București va fi „teleportata” și astfel, toți cei care o vor vizita se vor putea bucura de activitațile specifice unui sat medieval. „Vlaicu Voda” este proiectul pe care Primaria Capitalei prin Teatrul Excelsior il ofera bucureștenilor și nu numai, pentru a sarbatori…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, valabile pana la sfarsitul lunii aprilie, pe fluviul Dunarea, in aval de Portile de Fier. Potrivit hidrologilor, in intervalul 4 aprilie, ora 16.00 – 20 aprilie,…

- Incepand de duminica, 18 martie, pana pe 22 martie, in intreaga tara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, au avertizat meteorologii. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor cobori din nou pana la limita inghețului și se intorc…