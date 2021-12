Belgia: Lumea culturală a ieșit în stradă. „Nu închiderii nedrepte!” Cateva mii de oameni – 5000 conform politiei – au iesit duminica in strada la Bruxelles pentru a protesta impotriva inchiderii salilor de spectacole, impusa de autoritati cu obiectivul de a ingradi propagarea “variantei Omicron” a noului coronavirus, relateaza AFP. “Nu acestui decret imbecil!”, “Cultura ne imbogateste”, “No culture, no future” (Fara cultura nu exista viitor, in engleza, n.red.) – se putea citi pe pancartele manifestantilor, atat francofoni cat si neerlandofoni, dintre care unii purtau masti de carnaval. Manifestatia, desfasurata pe burnita, in cartierul muzeelor din capitala belgiana,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protest in Belgia.Cateva mii de oameni 5000 conform politiei au iesit duminica in strada la Bruxelles pentru a protesta impotriva inchiderii salilor de spectacole, impusa de autoritati cu obiectivul de a ingradi propagarea variantei Omicron a noului coronavirus, relateaza AFP, citat de Agerpres.Nu acestui…

- Cateva mii de oameni - 5000 conform politiei - au iesit duminica in strada la Bruxelles pentru a protesta impotriva inchiderii salilor de spectacole, impusa de autoritati cu obiectivul de a ingradi propagarea "variantei Omicron" a noului coronavirus, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu acestui…

- BioNTech și Pfizer vor livra 20 de milioane de doze suplimentare cu vaccinul lor anti-Covid statelor Uniunii Europene in cursul primului semestru al 2022, anunța AFP. Comisia europeana a anunțat, duminica, un acord cu grupurile BioNTech și Pfizer pentru a livra 20 de milioane de doze suplimentare din…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa inaintea participarii la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Prima tema adusa in discuție a fost pandemia de COVID-19. „O ingrijorare larg raspandita are legatura cu noua varianta, Omicron. Vom discuta ce se poate face in comun…

- Responsabili din domeniul sanatatii in Regatul Unit au anuntat duminica o crestere a nivelului de alerta pentru Covid din cauza unei ”cresteri rapide” a cazurilor de infectare cu varianta Omicron, relateaza AFP. Nivelul creste de la trei la patru, fiind al doilea cel mai inalt nivel si indica faptul…

- Un expert al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) transmite ca ”lumea nu ar trebui sa intre in panica”, referindu-se la varianta Omicron. ”Cat de ingrijorați ar trebui sa fim? Trebuie sa fim pregatiți și prudenți, sa nu intram in panica, pentru ca suntem intr-o situație diferita decat cea de acum…

- Lumea se confrunta cu un “cocktail toxic” din cauza insuficientei acoperirii vaccinale impotriva COVID-19 si a nivelului de depistare, a avertizat seful OMS miercuri, afirmand ca acesta este un teren propice pentru raspandirea variantelor coronaviruslui, relateaza AFP. “Sfarsitul pandemiei nu este o…

- "In ultimele doua zile, am citit in mod repetat afirmatia ca, deoarece noua varianta Omicron nu pare a avea o patogenicitate foarte crescuta, faptul ca are o transmisibilitate mare e un lucru bun. Pentru ca toata lumea se va imuniza rapid si in felul asta vom scapa mai repede. Ca ceea ce se intampla…