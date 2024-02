Lumea filmului este in doliu, dupa moartea unui actor care a facut istorie in cinematografie. A jucat și in celebrul serial Star Trek! Fanii Star Trek sunt in șoc, dupa trecerea in neființa a actorului Kenneth Mitchell, care a murit dupa ce s-a luptat cu o boala nemilioasa. Kenneth Mitchell suferea de de mai bine de 5 ani de scleroza laterala amiotrofica (SLA), ce este cunoscuta și sub numele de boala neuronilor motori. Fanii Star Trek sunt in șoc dupa moartea actorului Kenneth Mitchell Familia actorului l-a descris ca fiind „o opera de arta inspiraționala pentru toate inimile pe care le-a atins”,…