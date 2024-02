Dosarul Roşia Montană: Acţiunile Gabriel Resources explodează la bursă Speculațiile din jurul rezultatului procesului intentat de Gabriel Resources statului roman creat nervozitate pe piața de capital. Acțiunile companiei miniere Gabriel Resources au inregistrat o creștere spectaculoasa de aproape 30% in doar doua zile, joi și vineri, la bursa din Toronto, Canada. Aceasta ascensiune fulminanta a adus companiei miniere o creștere de capitalizare de peste 100 de milioane de euro. Reprezentanții Gabriel Resources au observat cu atenție aceasta creștere intensa a tranzacțiilor și au informat bursa din Toronto printr-un comunicat ferm, vineri. Ei au subliniat faptul ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Acțiunile companiei Gabriel Resources, compania miniera care ar urma sa obțina daune de miliarde de dolari de la Romania pentru proiectul minier eșuat de la Roșia Montana, au crescut, joi, pe bursa de la Toronto, Canada

