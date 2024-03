Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat procesul impotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea aurifera de la Roșia Montana, la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții. Cu o majoritate de 2 la 1, instanța arbitrala a stabilit ca Romania nu datoreaza despabugiri companiei…

