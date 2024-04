Probleme cu funcționarea WhatsApp: Utilizatori din toată lumea au raportat întreruperi Utilizatorii din intreaga lume au intampinat dificultați in utilizarea WhatsApp și alte platforme Meta in cursul zilei de 3 aprilie 2024. Incepand cu ora 21:00, ora Romaniei, utilizatorii au inceput sa raporteze intreruperi ale serviciului de mesagerie, cu dificultați in trimiterea și primirea de mesaje. In paralel, utilizatorii au observat și probleme cu Facebook Messenger și Instagram, deși acestea au fost in general mai puțin raspandite. Conform rapoartelor de pe DownDetector și observațiilor utilizatorilor pe rețelele sociale, intreruperea a afectat mai ales WhatsApp , impiedicand trimiterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația de mesagerie WhatsApp a intampinat probleme tehnice, cu mulți utilizatori raportand ca aceasta nu funcționeaza corect in jurul orei 21:00. In urma acestor dificultați, mii de persoane au semnalat problema pe site-ul de specialitate Downdetector. Meta, compania care deține WhatsApp printre…

- Actualizare 21.50: Utilizatorii confirma ca serviciul Whatsapp incepe sa funcționeze și sunt primite mesajele care au fost transmise in timpul in care rețeaua nu a funcționat. Știre inițiala: In aceasta seara, 3 aprilie, mulți utilizatori ai aplicației de mesagerie Whatsapp din intreaga lume au raportat…

- In aceasta seara, milioane de utilizatori din intreaga lume au raportat probleme semnificative in functionarea platformei de mesagerie WhatsApp. Utilizatorii s au confruntat cu dificultati in trimiterea si primirea mesajelor, iar unii au raportat ca nu pot accesa deloc aplicatia.WhatsApp, una dintre…

- Intreruperea serviciilor a aparut in jurul orei 10:45 ET (17:45 ora Romaniei), lovind SUA, Marea Britanie, parti din Europa si Asia, si alte natiuni fiind afectate. DownDetector, un site care monitorizeaza perturbarile online, a raportat probleme cu aplicatiile, site-urile web si utilizatorii care acceseaza…

- In dupa-amiaza zilei de 5 martie 2024, utilizatorii platformelor Facebook și Instagram au fost surprinși de o intrerupere neașteptata a serviciului, care i-a deconectat brusc și a impiedicat reautentificarea. Incidentul a starnit confuzie și neliniște in randul utilizatorilor, mulți dintre aceștia intrebandu-se…

- Rețeaua de socializare Facebook a suferit o pana masiva marți dupa-amiaza. Utilizatorii au raportat, incepand cu ora 17.00, probleme atat cu contul de Facebook, cat și cu accesul la Facebook Messenger. Facebook ii informeaza ca parola este greșita atunci cand incearca sa reintre in conturi. Site-ul…

- Utilizatorii Facebook au raportat probleme in accesarea rețelei sociale și a aplicației de mesagerie Facebook Messenger, marți, 5 martie 2024, in jurul orei 17.00 ora Romaniei.Site-ul DownDetector.com, care monitorizeaza website-urile cazute, arata 125.825 de raportari de probleme semnalate de catre…

- Meta le va oferi europenilor posibilitatea deconectarii conturilor de Facebook si Instagram, precum si a unora dintre serviciile Facebook, inainte de intrarea in vigoare a noii legislatii DMA (Digital Markets Act), transmite News.ro. Utilizatorii din cadrul Uniunii Europene vor avea posibilitatea sa…