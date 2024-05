Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul Statelor Unite ale Americii in Europa si Africa desfasoara in Republica Moldova, incepand cu 9 mai, un exercitiu militar comun la care vor participa peste 400 de militari moldoveni, dar si militari din SUA si doua aeronave militare C-130 Hercules.

- Aproape 17.000 de soldați filipinezi și americani incep luni un exercițiu de antrenament comun de trei saptamani, care implica exerciții maritime in Marea Chinei de Sud, transmite Reuters, potrivit Mediafax.

- Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite organizeaza exerciții navale comune planificate de mai mult timp, implicand un portavion american, pentru a asigura pregatirea impotriva amenințarilor din partea Coreei de Nord, a declarat vineri marina de la Seul,

- Britanicii anunta ca vor participa la exercitii militare in Pacific impreuna cu SUA si Japonia Marea Britanie va organiza exercitii militare comune regulate in zona Indo-Pacifica impreuna cu SUA si Japonia incepand cu 2025, pentru a consolida securitatea in regiune, a anuntat miercuri Ministerul britanic…

- Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 21 aprilie, exercitiul multinational "Sea Shield 24", la care vor lua parte 12 state aliate si partenere, precum Bulgaria, Franta, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Tarilor de Jos, Polonia, Portugalia, Turcia si Statele Unite ale…

- Armata din Myanmar, un stat condus de militari in urma unei lovituri de stat, va face exerciții comune cu armata rusa. Militarii din Myanmar se confrunta cu mai multe grupari de opoziție care s-au inarmat și lupta in diferite regiuni ale țarii.

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a condus un „nou tip de tanc de lupta” in timpul unor exercitii militare din Coreea de Nord, in timp ce Statele Unite si Coreea de Sud desfasoara exercitii comune, a informat joi agentia de presa nord-coreeana KCNA, transmite AFP. Kim Jong Un, imbracat intr-o jacheta…

- Structurile militare ale Romaniei au un deficit de cateva zeci de mii de oameni. Aceasta realitate este, indirect, reflectata in declarațiile recente facute de șeful Statului Major General, Gheorghița Vlad, care a cerut pregatirea populației pentru aparare, in contextul razboiului purtat de Rusia in…