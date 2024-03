Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a condus un „nou tip de tanc de lupta” in timpul unor exercitii militare din Coreea de Nord, in timp ce Statele Unite si Coreea de Sud desfasoara exercitii comune, a informat joi agentia de presa nord-coreeana KCNA, transmite AFP. Kim Jong Un, imbracat intr-o jacheta de piele neagra, a supravegheat exercitii militare si i-a salutat apoi pe soldatii nord-coreeni in tinuta de camuflaj, in uralele acestora. Dupa ce a trecut in revista echipajele tancurilor, liderul nord-coreean „a urcat intr-un nou tip de tanc de lupta, a apucat maneta de comanda si a condus singur…