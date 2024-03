Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a sustinut joi seara primul sau discurs despre starea Uniunii, in care a asigurat ca „nu va ceda” in fata omologului sau rus, Vladimir Putin, indemnand Congresul sa voteze ajutorul acordat Ucrainei pentru a-l „opri pe Putin” in invazia sa, scrie AFP. „Va asigur ca Putin…

- Premierul francez, Gabriel Attal, a aratat, miercuri, la Haga, sprijinul Parisului pentru candidatura omologului sau olandez, Mark Rutte, la conducerea NATO, sustinuta deja de mai multe state membre. „Evident, sprijinim candidatura lui Mark Rutte pentru NATO, avand in vedere experienta sa, capacitatea…

- Kremlinul a apreciat luni ca ideea unor negocieri de pace in Ucraina fara participarea Rusiei este ridicola, transmite Reuters, conform Agerpres. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca spera sa gazduiasca in primavara un summit in Elvetia, pentru a discuta cu aliatii viziunea Kievului…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca semnarea vineri a acordurilor bilaterale de securitate cu Franta si Germania vor „da un impuls Statelor Unite”, unde un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari este blocat in Camera Reprezentantilor, noteaza AFP. Aceste acorduri bilaterale nu…

- Fostul președinte Donald Trump a spus ca este un „compliment” pentru el declarația președintele rus Vladimir Putin, care, intrebat pe cine ar prefera președintele Statelor Unite dupa alegerile din noiembrie, a raspuns ca pe rivalul sau, președintele Joe Biden, scrie US TodayVorbind cu susținatorii sai…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus ca Moscova l-ar prefera pe Joe Biden ca președinte al Statelor Unite dupa alegerile din acest an, in locul lui Donald Trump. Putin a afirmat asta intr-un interviu acordat ziaristului rus Pavel Zarubin, de la VGTRK, scrie Meduza, care preia din transcrierea interviului…

- Joe Biden l-a criticat pe Donald Trump. Președintele american a comentariile declarațiile acestuia despre NATO. “Va puteți imagina un fost președinte al Statelor Unite spunand asta? Intreaga lume a auzit. Cel mai rau lucru este ca Trump vorbește serios. Niciun alt președinte din istoria noastra nu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri la postul american CNN ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare…