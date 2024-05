G7 ”ia în calcul” măsuri împotriva supraproducţiei chineze Ei isi exprima ”ingrijorarea” cu privire la ”folosirea generalizata de catre China a unor politici si practici in afara pietei”, care ”aduc atingere muncitorilor nostri, industriilor noastre si rezistentei noastre economice”. Secretara americana a Trezoreriei Janet Yellen a cerut joi G7 sa faca ”un front clar si unit” impotriva ”supracapacitatilor industriale” ale Chinei, care genereaza ”dezechilibre macroeconomice” si care necesita ”raspunsuri” din partea tarilor afectate. Ministrul francez al Economiei Bruno Le Maire a indemnat vineri G7 ”sa faca un front unit pentru a-si proteja interesele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

