- Franta risca sa se confrunte cu o criza a datoriilor daca extrema dreapta ajunge la putere si isi aplica programul de guvernare, a declarat marti ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, potrivit AFP, potrivit Agerpres.

- Partidul de extrema dreapta francez Adunarea Nationala (RN) primeste 34% din intentiile de vot pentru alegerile legislative anticipate, cu peste 15 puncte mai mult decat in urma cu doi ani, potrivit unui sondaj publicat luni, la o zi dupa anuntul neasteptat al dizolvarii Adunarii Nationale (parlamentul…

- Extrema dreapta a caștigat alegerile europarlamentare in Franța, la alegerile europene din 9 iunie 2024, iar drept urmare președintele Macron a anunțat ca dizolva Adunarea Naționala și ca vor fi organizate noi alegeri legislative. Alegerile legislative se vor desfașura in Franța in doua tururi, la 30…

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Naționala – Rassemblement National (RN), al lui Marine Le Pen, a caștigat in mod clar alegerile europarlamentare din Franța, arata sondajele efectuate la ieșirea de la urne, potrivit agenției Reuters. Rassemblement National (RN) a obținut peste 32 la suta din voturi…

- Partidul francez de extrema-dreapta Adunarea Nationala l-a acuzat joi pe presedintele Emmanuel Macron, care doreste sa permita Ucrainei sa foloseasca arme occidentale pentru a „neutraliza” baze militare ruse, ca vrea sa „intre direct” in razboi cu Moscova, relateaza AFP.

- Partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN) din Franta va interzice valul islamic in spatiile publice daca va castiga alegerile prezidentiale din 2027, a declarat duminica deputatul Jean-Philippe Tanguy, membru al conducerii formatiunii si colaborator apropiat a liderei partidului, Marine Le…