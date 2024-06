Dupa finalizarea alegerilor europene, liderii UE se intalnesc la Bruxelles. Aceștia vor discuta, printre altele, despre distribuirea funcțiilor de conducere, inclusiv președintele Comisiei Europene, președintele Consiliului European și șeful politicii externe. Klaus Iohannis nu participa la summitul PPE, merge doar la reuniunea Consiliului. Se impart funcțiile de conducere la Comisia Europeana Liderii Uniunii Europene se […] The post Se stabilește conducerea Comisiei Europene la Bruxelles. Klaus Iohannis lipsește de la intalnirea oficiala appeared first on Puterea.ro .