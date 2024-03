Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 21 martie 2024, la Bruxelles, Regatul Belgiei, declaratii de presa inaintea participarii la reuniunea Consiliului European.In cadrul acestora a fost intrebat si despre candidatura pentru functia de Secretar General al NATO. Mai exact, seful statului…

- ”Candidatura Presedintelui Klaus Iohannis pentru functia de Secretar General al NATO este, in primul rand, o veste extraordinara si un mare castig pentru Romania. Sefia NATO ar reprezenta pentru noi, romanii, un moment istoric, unul de maturizare si recunoastere. Ar fi un semn bun si pentru intreaga…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca anunțul lui Klaus Iohannis de a candida la funcția de secretar general al NATO nu a fost o surpriza pentru nimeni, precizand ca vor urma negocieri deoarece pentru viitoarea alegere este nevoie de consens. Kelemen Hunor a declarat, marți, la TVR Info,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca intra in cursa pentru șefia NATO. „Am decis sa intru in competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei, cu toata responsabilitatea”, a declarat șeful statului. Anunțul a fost facut in condițiile…

- Romania a anunțat in mod oficial aliații NATO ca il propune pe președintele Klaus Iohannis in funcția de secretar-general al NATO. Informația a fost postata pe rețeaua X de corespondenta Bloomberg la Casa Alba și confirmata de jurnalistul TVR Adelin Petrișor, dupa o discuție cu oficiali NATO. “Am o…

- Negocierile de astazi desfașurate in cadrul Coaliție pentru comasarea alegerilor, n-au avut prea mare succes. Exista totuși, dupa cate se pare, un punct agreat intre PSD și PNL cu privire la comasarea europarlamentarelor cu localele. Cum fiecare dintre cele doua tabere pun condiții legat de comasarea…