Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5: „Ce au stricat alții, am reparat noi!” Primarul sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, anunța ca Gradinița Nr 35, din strada Crizantemelor, a fost reabilitata și consolidata, iar de lunea viitoare 251 de copii vor reveni acasa. „Ce au stricat alții, am reparat noi! Gradinița Nr 35, din strada Crizantemelor, a fost reabilitata și consolidata! De luni, 8 aprilie, cei 251 de copii vor reveni acasa! Pana atunci, ingienizam curtea, cladirile și spațiile de joaca, mobilam clasele, sapam gradina și o imbogațim cu arbori noi! Ne revedem luni dimineața! Va mulțumesc tuturor celor care ne-ați ajutat sa facem imposibilul posibil!… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

