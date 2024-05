Madonna a atras 1,6 milioane de persoane la concertul gratuit de pe plaja Copacabana din Brazilia Peste un milion de persoane s au inghesuit sambata pe plaja Copacabana din Brazilia pentru un concert gratuit al Madonnei, infruntand temperaturile ridicate pentru a asista la finalul turneului sau mondial "Celebration".Peste un milion de persoane s au inghesuit sambata pe plaja Copacabana din Brazilia pentru un concert gratuit al Madonnei, infruntand temperaturile ridicate pentru a asista la finalul turneului sau mondial "Celebration", relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Ni ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

