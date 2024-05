Stiri pe aceeasi tema

- Cozonacul este unul dintre cele mai apreciate și delicioase deserturi tradiționale de Paște. Rețete de cozonac sunt foarte multe, la fel de multe sunt și sfaturile utile la prepararea lor. Toți ne-am dori sa il pastram pufos și delicios pentru o perioada mai lunga. In caz ca nu știați, cozonacii pot…

- Tradiția spune ca așa cum este vremea de Florii, așa va fi și de Paște, iar meteorologii anunța timp bun, soare și valori termice peste 20 de grade. Aceleași condiții se pastreaza pana luni, inclusiv, pentru ca de pe 7 mai revin precipitațiile. Astazi soarele va fi la datorie și la amiaza se așteapta…

- Este un obicei ce dateaza de multe decenii incoace. Din cauza faptului ca mai demult nu exista vopsea de oua, bunicii noștri au gasit un mod mai sanatos și natural de a pregati ouale pentru a le ciocni in ziua de Paște. Chiar daca procesul este simplu, rezultatul este unul surprinzator. Maria (46 de…

- Traditia de a imbraca haine noi de Paste simbolizeaza Invierea si renasterea spirituala asociata cu aceasta sarbatoare, spune designerul Georgiana Iordache, care considera ca acest obicei nu doar ca nu se va estompa, ci va lua amploare si se va actualiza an de an, odata cu tendintele din lumea modei.

- Cumparaturile de sarbatori sunt un test. De regula, cumparam mai multe produse ca de obicei și mergem mai des la cumparaturi in prag de sarbatori. Se intampla sa se depașeasca bugetul alocat pentru masa de Paște și bineințeles așa se naște risipa . Multe dintre alimente, mancaruri gatite ajung la gunoi,…

- Cozonacul este nelipsit de pe masa de Paște, iar rețeta preferata de Arsenie Boca era facuta la manastire de fiecare sarbatoare. Tradiția spune ca in Joia Mare se pun cozonacii la dospit și tot in aceasta zi se vopsesc ouale. Daca vrei sa faci cozonac de Paște dupa rețeta preferata a lui Arenei Boca,…

- Conținut oferit de: Partener extern. Pentru cei parte din cultul creștin ortodox sarbatorile pascale se apropie. Sunt momente petrecute in familie, iar pregatirile intense nu lipsesc. Deși nu vorbim de un decor plin de lumini, totuși cateva decorațiuni sunt preferate pentru masa de Paște. Aflam in…

- Administrația locala de la Dragomirești pastreaza, promoveaza și susține tradițiile culturale The post Administrația locala de la Dragomirești pastreaza, promoveaza și susține tradițiile culturale first appeared on Partener TV .