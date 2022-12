Banca Japoniei a şocat pieţele financiare globale prin mărirea intervalului ţintă al randamentului obligaţiunilor pe 10 ani Banca centrala a surprins pietele, modificandu-si politica de control al curbei randamentului (YCC) pentru a permite ca intervalul randamentului obligatiunilor de stat japoneze (JGB) pe termen de 10 ani sa fie mutat cu 0,50 de puncte procentuale de fiecare parte, fata de obiectivul sau de 0%, in crestere fata de marja anterioara de 0,25 de puncte procentuale, intr-o miscare menita sa atenueze efectele masurilor de stimulare monetara prelungita. Intr-o declaratie de politica, BOJ a spus ca masura are scopul de ”a imbunatati functionarea pietei si de a incuraja o formare mai lina a intregii curbe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

