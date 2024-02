”SN Nuclearelectrica SA anunta ca in dupa-amiaza zilei de 6 februarie 2024, un compresor de aer de serviciu, din partea clasica (nu cea nucleara) a Unitatii 2 CNE Cernavoda a declansat si a degajat fum (fara foc), fara impact asupra securitatii nucleare si personalului Unitatii 2 CNE Cernavoda. In prezent, echipamentul este izolat si se fac investigatii pentru identificarea cauzei”, arata compania. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost sesizati ca era fum in camera unei turbine la Unitatea 2 CNE Cernavoda. La fata locului s-au deplasat…