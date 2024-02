Stiri pe aceeasi tema

- Probleme la Centrala Nucleara de la Cernavoda. Marți, pompierii au fost solicitați sa intervina la Unitatea 2 CNE Cernavoda pentru scoaterea fumului din camera unei turbine. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost sesizati ca era fum in camera…

- UPDATE 17:11 Echipajele de intervenție au evacuat fumul din incaperea care se afla intr-o cladire conexa centralei. Nu este afectata integritatea centralei. Nu au fost raportate victime. Se acționeaza pentru identificarea sursei fumului, transmite ISU Dobrogea. știrea inițiala O degajare de fum a avut…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost sesizati ca era fum in camera unei turbine la Unitatea 2 CNE Cernavoda. La fata locului s-au deplasat doua echipaje cu apa si spuma. “Fumul a fost evacuat. Se cerceteaza cauza fumului”, au precizat…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina, luni, la Biserica Sfanta Paraschiva din Constanta, dupa ce crucea s-a rupt si sta sa cada de pe turla bisericii, scrie News.ro.La fata locului s-a deplasat autoplatforma de la Detasamentul Palas. Deocamdata,…

- Furtuna din județul Constanța a facut ravagii. Vantul a depasit 100 de kilometri pe ora, sute de copaci au fost pusi la pamant, multe localitati au ramas fara curent electric, iar porturile au fost inchise. Dificultate Sistemul Energetic Național a cedat. A existat un deficit de 1.700 de megawati, dupa…

- O masina a fost lovita de tren joi dimineata, intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, iar pompierii au intervenit pentru extragerea unui barbat de 35 de ani, care era incarcerat. Accidentul a avut loc pe un pod care traverseaza un drum national, traficul rutier este oprit pe DN 2A E60, scrie…

- Pompierii din Constanta intervin in aceasta dimineata, la un accident rutier produs in localitatea Techirghiol. In accident au fost implicate un microbuz care transporta sapte pasageri si un autoturism in care se aflau doua persoane. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…