”Echipele de interventie in caz de situatii de urgenta ale Aeroportului International Craiova au intervenit la un incendiu izbucnit in santierul noului terminal. Au ars materiale de constructii aflate in fata cladirii noului terminal, din cauza scanteilor unui aparat de sudura utilizat cu neglijenta de muncitorii aflati pe santier[, a transmis, luni, directorul Aeroportului Craiova, Sorin Manda. Acesta a preciyat ca focul nu a afectat desfasurarea operatiunilor aeroportuare. ”Pagubele rezultate in urma acestui incident cad exclusiv in sarcina constructorului de pe santier”, a mai transmis Manda.…