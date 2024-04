Nicușor Dan, Paulică Lambrino și frizeria 1. Vine 1 Mai, de maine seara va porni multa lume spre Litoral. Mamaia arata mai rau decat pe vremea lui Mazare și Constanța mai bine decat pe vremea lui Mazare. Capitala, in schimb, e o incantare. Pe primul loc in sondaje este primarul care le-a taiat bucureștenilor apa calda. Nu ințeleg de ce l-am […] The post Nicușor Dan, Paulica Lambrino și frizeria first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instanta a stabilit ca Radu Mazare poate face o alta solicitare peste noua luni, insa decizia nu este definitiva."Respinge cererea de liberare conditionata formulata de petentul-condamnat Mazare Radu Stefan, in prezent detinut in Penitenciarul Bucuresti - Jilava, ca neintemeiata. Fixeaza termen de reiterare…

- Vremea foarte calda din ultimele zile i a convins pe tot mai multi constanteni si turisi sa petreaca timp pe malul marii. Printre acestia au existat si curajosi care nu au ezitat sa se arunce in valurile marii, chiar daca temperatura apei nu este foarte prietenoasa. Zilele acestea sute de persoane au…

- In februarie a.c., Arhiepiscopiei Tomisului Parohia "Sfintii Patru Martiri de la Niculitel Faleza Nord a solicitat municipalitatii transmiterea in folosinta gratuita a intregului teren rezultat in urma masuratorilor Suprafata de 342 mp constituie domeniul privat al municipiului Constanta iar suprafata…

- Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este convocata la data de 15 aprilie 2024, ora 11.00, si se va desfasura la sediul lichidatorului din Constanta, str. Marcus Aurelius nr. 8, parter, judetul Constanta, potrivit Monitorului Oficial partea a IV a nr.1272 din 13 martie 2024 Formularul…

- Astazi, 4 martie 2024, in jurul orei 17.30, mai multe echipaje de politie se aflau pe bulevardul Mamaia, la un restaurant cu specific arabesc, in zona Casei Judetene de Asigurari de Sanatate.Potrivit unor surse, acestia ar perchezitiona localul.Misiunea este in dinamica Vom reveni cu mai multe informatii,…

- Britanicii care sunt inchiși de luni de zile intr-o inchisoare din Romania au descris condițiile ca fiind „infernale”, cu pușcariași violenți angajandu-se in lupte cu cuțitele și șobolani și gandaci care infesteaza celulele. Imagini din penitenciarul de la Poarta Alba au ajuns in presa britanica, iar…

- Copacul cazut era de dimensiuni impresionante și prezenta semne clare de putrefacție la baza trunchiului.Deși ar fi trebuit sa fie taiat cu mult timp in urma, Administrația Domeniului Public (ADP) din București nu a luat nicio masura in acest sens.Norocul a facut ca, in momentul prabușirii, niciun copil…

- Administratia Nationala "Apele Romane" ANAR a realizat o inventariere a sectoarelor de plaja. Conform Ordonantei nr. 8 martie 2023, ANAR are in vedere organizarea unei noi proceduri de licitatie publica cu scoaterea la licitatie a subsectoarelor neatribuite in cele trei etape organizate in 2023 si care…