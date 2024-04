Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Paul de Romania, dupa ce a reușit o perioada sa eludeze legea și fugea in Franța, este acum in custodia autoritaților romane care-l vor aduce in țara și, mai mult ca sigur ca va face și inchisoare. Avea sa fie prins in Malta, iar acum au aparut și primele imagini de la capturarea Prințului […]…

- Seful Politiei Romane, Benone Matei, a transmis, luni, ca Printul Paul al Romaniei, condamnat in dosarul "Ferma Baneasa" la trei ani si patru luni de inchisoare cu executare, a fost prins de autoritatile din Malta in urma informatiilor transmise de politistii romani.

- Șoseaua din Romania care va lua locul Transfagarasanului! Vineri, 26 aprilie 2024, a fost inaugurat primul lot din Transapuseana, aproximativ 43 de kilometri, drumul spectaculos care traverseaza Muntii Apuseni. Au aparut și primele imagini cu drumul județean! Imagini spectaculoase cu Transapuseana Soseaua…

- Romania a dat sportului mondial nume grele, astazi adevarate legende, printre ele și marele Ilie „Nasty” Nastase. Celebrul regizor Tudor Giurgiu, alaturi de Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu propun o incursiune in viața și cariera marelui Ilie Nastase, iar printre cei care vorbesc despre legenda…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut joi dimineața o audiența la Sanctitatea Sa Papa Francisc. De asemenea, el a avut o intrevedere cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin. Pentru Papa Francisc, delegația romana a pregatit un tablou semnat de Marian Furtuna, realizat in amitirea vizitei in Romania…