- Ioan Stefan Zara, candidatul la functia de primar al municipiului Sibiu, a intrat in cursa electorala si pentru Consiliul Local, unde candideaza impreuna cu toata familia, adica cu fratele, mama si bunica. „Familia Zara, o familie unita. Familia este ca o comunitate restransa. Ori de cate ori membrii…

- O comuna din Alba iși cunoaște deja viitorul primar. Alin Jucan candideaza singur la Ocoliș. PSD nu a depus lista de consilieri O comuna din Alba iși cunoaște deja viitorul primar. Este vorba despre comuna Ocoliș din județul Alba, unde exista doar un singur candidat pentru funcția de primar. Mai exact,…

- Situație de rasu’-plansu’ in lista de candidați ai Alianței Dreapta Unita (Uniunea Salvați Romania-Partidul Mișcarea Populara-Forța Dreptei) pentru Consiliul Local al comunei Maracineni: nu mai puțin de opt aspiranți la calitatea de consilier comunal – dintr-un total de 13 inscriși pe lista – 8 fac…

- In 9 iunie 2024, sunt alegeri locale pentru un nou Consiliu Local. La Campia Turzii sunt 7 partide politice care spera la cel puțin un loc in viitorul for deliberativ local, unde sunt 19 mandate disponibile. Citește și: Cine candideaza la Primaria Campia Turzii?! 6 candidați se vor bate pentru funcția…

- Cine candideaza la Consiliul Județean Alba. LISTA persoanelor inscrise pentru funcția de președinte și consilieri județeni Cine candideaza la Consiliul Județean Alba. Pe 9 iunie, cetațenii din județ vor alege noua componența a Consiliului Județean Alba, inclusiv viitorul președinte al instituției. Surse…

- Organizația dejeana a Partidului Național Liberal, in frunte cu primarul inca in funcție Costan Morar, și-a depus vineri dosarele cu semnaturile de susținere a candidaturilor pentru funcția de edil al municipiului Dej și pentru Consiliul Local Dej. Lista candidaturilor pentru Consiliul Local Dej este…

- Alianța Dreapta Unita (ADU) a prezentat, joi, la Constanța, lista de consilieri locali cu care va merge la alegerile locale. 18 consilieri sunt din partea USR, noua din partea Forței Dreptei, iar PMP are șapte consilieri locali. Lista este deschisa de Forța Dreptei, cu Dr. Alexandru Sorin Badoiu, președintele…