Stiri pe aceeasi tema

- Turistii romani au ales sa isi rezerve online vacanta de Paste, cheltuind aproximativ 2.300 euro de persoana/pachet pentru o destinatie exotica, iar in cazul destinatiilor din Europa, media de pret este in jurul valorii de 1.000 euro de persoana/pachet, arata agentia de turism Eturia.

- Marcel Ciolacu, aflat in vizita la Spitalul Fundeni , pentru a marca Ziua Mondiala a Sanatații , a anunțat ca a fost aprobat proiectul pentru construirea unei platforme integrate, care sa cuprinda toate cele trei unitați medicale aflate acolo. Cu aceeași ocazie, in context, Marcel Ciolacu și-a reafirmat…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca, in cadrul ședinței de Guvern, se va rezolva problema spionoasa a concediilor medicale. De asemenea, prin același proiect se vor acorda cate 2000 de lei pentru mamele cu venituri mici, acordat o singura data pentru fiecare nou-nascut. ”Incepem prin a rezolva,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni, in legatura cu inchiderea magazinelor mari in weekend, ca romanii nu pot fi obligati sa mearga la cumparaturi la orele indicate de stat, mentionand ca se incearca sa se faca un studiu "pe anumite focusuri de oameni" si, in functie de rezultat, se…

- Preturile la gaz si curent vor fi plafonate pana in primavara anului viitor, potrivit unui anunț facut de premierul Marcel Ciolacu in ședința de Guvern. Culmea este ca aceasta masura nu avantajeaza pe nimeni intrucat tarifele la gaze și electricitate s-au redus simțitor la nivelul Uniunii Europene.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, intr-o discutie cu jurnalistii, ca ar organiza un referendum pentru a vedea daca romanii sunt de acord sa inceapa exploatarea aurului de la Rosia Montana. Premierul a facut precizarea inainte de sedinta de Guvern. „Eu as face referendum sa intrebam romanii daca…

- Casa Verde Fotovoltaice are alocat un buget record de 2 miliarde de lei pentru acest an și, data fiind cererea impresionanta in continua creștere pentru autovehicule electrice, bugetul programului Rabla Plus va fi majorat la 1 miliard de lei, a anunțat miercuri Administratia Fondului pentru Mediu, al…

- Ministrul Agriculturii considera ca cei de la Consiliul Concurentei trebuie sa analizeze de ce produsele producatorilor romani sunt ofertate de marile lanturi comerciale la preturi necompetitive, in raport cu produsele marca proprie ale retelei comerciale.