- Slovenul Slavko Vincic va arbitra finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund si Real Madrid, care va avea loc pe stadionul Wembley din Londra, sambata, 1 iunie, de la ora 22.00, potrivit news.ro

- Antrenorul lui Bayern Munchen, Thomas Tuchel, considera ca sansele de calificare ale echipei sale in finala Ligii Campionilor au ramas intacte dupa rezultatul de egalitate, 2-2, inregistrat pe teren propriu marti seara, in compania formatiei Real Madrid, in prima mansa a semifinalelor competitiei.

- Președintele de onoare al lui Bayern, Uli Hoeness, a dezvaluit ca clubul se va orienta spre jucatori tineri, iar printre ținte l-a nominalizat și pe Florian Wirtz, de la Bayer Leverkusen. Bayern iși joaca intreg sezonul, contra lui Real Madrid, in semifinalele Ligii Campionilor. Dar pe plan intern,…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei engleze Manchester City, a declarat ca "rezultatele sunt cele care conteaza in fotbal", dupa ce elevii sai au fost eliminati la loviturile de departajare de formatia spaniola Real Madrid, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.

- Fostul fotbalist belgian Eden Hazard nu are regrete privind visul sau de a juca la Real Madrid, in pofida accidentarilor care l-au impiedicat sa-si etaleze adevaratul potential, transmite DPA, potrivit Agerpres. Dupa ce s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni jucatori din lume la Chelsea, Hazard…

- Competiția fierbinte a Ligii Campionilor UEFA 2024 a adus in prim plan echipele de top din Europa, stabilind meciurile din sferturile de finala și potențialele confruntari din etapele urmatoare. In urma tragerii la sorți, s-au stabilit duelurile care vor captiva atenția pasionaților de fotbal din intreaga…

- Eden Hazard (33 de ani), retras in vara trecuta dupa ce i-a expirat contractul cu Real Madrid, a primit o recunoaștere neașteptata din partea lui Lille. Clubul francez, care l-a crescut și l-a ținut șapte ani inainte sa-l vanda la Chelsea in 2012, a intitulat un teren din centrul de pregatire dupa numele…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…