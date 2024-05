Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a luat masuri pentru a institui conditii financiare si de infrastructura favorabile dezvoltarii si adoptarii inteligentei artificiale, in condițiile in care SUA este de mult timp un lider in inteligenta artificiala, iar China si-a propus sa devina numarul 1 la nivel mondial pana in 2030. Potrivit…

- Comisia Europeana a solicitat statelor membre sa suspende autorizatia pentru o serie de medicamente generice neconforme. Intre acestea, peste 45 sunt autorizate in Romania. In acord cu statele membre ale Uniunii Europene (UE) si in urma unui aviz al Agentiei Europene a Medicamentulu i (EMA), Comisia…

- Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marti prima legislatie europeana menita sa combata violentele la adresa femeilor, un text ce exclude insa violul, in lipsa unui acord asupra unei definitii comune, informeaza AFP.Directiva a obtinut unda verde in aprilie din partea Parlamentului European.…

- Datoria publica a Romaniei a crescut puternic in luna februarie, cu circa 40 de miliarde de lei, de la 801,69 miliarde lei in ianuarie la 841,29 miliarde lei, potrivit datelor analizate de Profit.ro, relateaza News.ro. Cresterea rapida a datoriei la inceputul anului are loc ca urmare a strategiei Finantelor…

- Cautarile sunt efectuate inclusiv cu ajutorul unui tip de sonar de ultima generație, bazat pe tehnologia care foloseste inteligenta artificiala. Operațiunile sunt ingreunate de temperatura scazuta a apei, iar apa lacului de 19 metri adancime ofera o vizibilitate redusa, potrivit ISU Hunedoara.Victima…

- „In momentul de fata, in 13 martie, a fost votat in Parlamentul European documentul AI Act, care este unul extrem de important. Noi, ca tara, din 26 septembrie anul trecut, am lansat in dezbatere publica strategia Romaniei de inteligenta artificiala. Chiar saptamana aceasta am trimis-o catre alte ministere…

- UE, prin Comisia Europeana, a cerut marilor site-uri de socializare, precum TikTok și Facebook, sa eticheteze clar publicitatea politica și sa reduca “viralitatea conținutului” care amenința integritatea alegerilor europene din aceasta vara, potrivit stirileprotv.ro. Uniunea Europeana (UE) a cerut marți…

- Apple a fost destul de tacuta pana acum in ceea ce privește inteligența artificiala de pe smartphone-uri, dar totul este pe cale sa se schimbe odata cu iOS 18 și WWDC 2024, conferința anuala pentru dezvoltatorii software organizata de Apple. Nu doar ca ne așteaptam ca Apple sa anunțe noi funcții de…