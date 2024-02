Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit astazi dupa-amiaza la Unitatea 2 a Centralei de la Cernavoda, unde s-a detectat o degajare de fum in camera unei turbine. Echipajele au evacuat fumul dintr-o incapere aflata intr-o cladire conexa centralei. Nu a…

- In cursul acestei zile au aparut probleme la Centrala de Cernavoda, in urma unei degajari de fum. Conform informațiilor de ultim moment, se cerceteaza cauza degajarii de fum din camera unei turbine, pompierii aflandu-se deja la fața locului. Degajare de fum la Unitatea 2 CNE Cernavoda Intr-un comunicat…

- UPDATE: Pompierii au adaugat ca nu a fost afectata integritatea centralei. “Echipajele de interventie au evacuat fumul din incaperea care se afla intr-o cladire conexa centralei. Nu este afectata integritatea centralei. Nu au fost raportate victime. Se actioneaza pentru identificarea sursei fumului”,…

- Potrivit ISU Constanta, au fost sesizate degajari de fum in camera unei turbine la Unitatea 2 CNE Cernavoda.La fata locului au ajuns mai multe echipaje ale Detașamentul Special cu doua autospeciale.Intervenția este in desfașurare.

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost sesizati ca era fum in camera unei turbine la Unitatea 2 CNE Cernavoda. La fata locului s-au deplasat doua echipaje cu apa si spuma. “Fumul a fost evacuat. Se cerceteaza cauza fumului”, au precizat…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina, luni, la Biserica Sfanta Paraschiva din Constanta, dupa ce crucea s-a rupt si sta sa cada de pe turla bisericii, scrie News.ro.La fata locului s-a deplasat autoplatforma de la Detasamentul Palas. Deocamdata,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constnata au fost solciitati sa intervina in aceasta seara in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea a fost semnalat fum pe casa scarii in Constanta, pe Aleea Murelor 11, sc. 1.La fata locului intervine Detasamnetul…

- Pompierii din Constanta intervin in aceasta dimineata, la un accident rutier produs in localitatea Techirghiol. In accident au fost implicate un microbuz care transporta sapte pasageri si un autoturism in care se aflau doua persoane. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…