Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost transportate la spital, marti, in urma unui accident rutier petrecut in judetul Constanta si in care au fost implicate doua autoturisme. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost sesizati despre producerea unui…

- Patru persoane, printre care si un copil de 12 ani, au fost ranite marti, intr-un accident rutier, in care au fost implicate doua masini, intr-o localitate din judetul Constanta, conform news.ro.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca pompierii au fost solicitati…

- Patru persoane au fost transportate la spitale, altele fiind inca in evaluare la fata locului dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz cu 7 pasageri produs sambata dimineata in zona localitatii Piatra, judetul Constanta. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de…

- Roata panoramica din Targul de Craciun din Constanta a ramas blocata, vineri seara, cu 45 de persoane, dintre care 29 de copii. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati, vineri seara, ca roata panoramica din Targul de Craciun din Constanta s-a blocat. La…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au anuntat, duminica la pranz, ca 162 de persoane sunt blocate in autoturisme, in zapada, pe drumurile din judet, iar peste 200 de pompieri militari pentru a indeparta efectele negative produse de acest cod rosu…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina, luni, la Biserica Sfanta Paraschiva din Constanta, dupa ce crucea s-a rupt si sta sa cada de pe turla bisericii, scrie News.ro.La fata locului s-a deplasat autoplatforma de la Detasamentul Palas. Deocamdata,…

- O masina a fost lovita de tren joi dimineata, intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, iar pompierii au intervenit pentru extragerea unui barbat de 35 de ani, care era incarcerat. Accidentul a avut loc pe un pod care traverseaza un drum national, traficul rutier este oprit pe DN 2A E60, scrie…

- Pompierii din Constanta intervin in aceasta dimineata, la un accident rutier produs in localitatea Techirghiol. In accident au fost implicate un microbuz care transporta sapte pasageri si un autoturism in care se aflau doua persoane. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…