Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile engleze au lansat noi avertismente cu privire la raspandirea pandemiei de coronavirus și iau in calcul inasprirea restricțiilor in perioada sarbatorilor de iarna. Oficialii din Marea Britanie recomanda populației sa evite intalnirile in aceasta perioada și sa le amane pana in primavara,…

- Doua jurnale medicale britanice importante au solicitat marti guvernului sa revina asupra intentiei de relaxare in perioada Craciunului a restrictiilor impuse impotriva COVID-19, avertizand ca acest demers ar putea "costa viata multor oameni", relateaza AFP. Autoritatile britanice au decis…

- Ministerul Sanatații avertizeaza ca numarul copiilor bolnavi de coronavirus crește. Autoritațile intenționeaza sa creasca numarul paturilor ATI la 1.600, in condițiile in care in prezent sunt 1.300, iar 1.056 sunt deja ocupate. De asemenea, instituția anunța schimbari și in privința protocolului de…

- Generalul Nick Carter, șeful armatei britanice, a subliniat in cadrul unui interviu ca un Al Treilea Razboi Mondial nu este exclus. Escaladarea tensiunilor regionale si erorile de judecata ar putea duce in cele din urma la un conflict extins. In opinia sa, situatia este incerta in prezent la nivel global,…

- Cel puțin trei persoane, doi barbați și o femeie, au murit, luni seara, in urma atacului terorist comis de un simpatizant al Statului Islamic. Atacatorul a fost impuscat mortal de politisti,a anunțat șeful poliției din Viena. Atacaurile comise in cel puțin șase locații din viena au fost comise de cel…

- Cancelarul Germaniei Angela Merkel a declarat ca noul coronavirus reacționeaza diferit și mult mai agresiv la temperaturi scazute, iar Germania trebuie sa ia masuri restrictive pentru ca sistemul medical sa nu fie copleșit. Oficialul german a anunțat ca numarul pacienților de la terapie intensiva s-a…

- Autoritatile din toata Europa avertizeaza ca vor impune noi restrictii, mai dure, daca populatia nu intelege sa respecte regulile sanitare. Regiuni intregi din Cehia, Slovacia sau Marea Britanie ar putea fi inchise, pentru ca numarul de infectari doboara zilnic recorduri.

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca vor permite mai multor investitori straini calificați sa investeasca in companii din China, adica investitori strategici, nu doar jucatori la bursa, conform Reuters. Pe de alta parte, China va intensifica pedepsirea neregulilor, cum ar fi manipularea pietei si…